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Франция усилила контроль на побережьях и пляжах в пасхальные выходные

Пятница, 10 апреля 2020, 17:38
Франция усилила контроль на побережьях и пляжах в пасхальные выходные

Во Франции в пятницу, 10 апреля, начинаются длинные пасхальные выходные, в связи с чем в нескольких городах и регионах карантинные меры были усилены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFi.

Во Франции понедельник после пасхального воскресенье является выходным днем. Кроме того, в стране теплая погода, температура днем ​​в Париже достигает 20 °C.

Французские власти опасаются, что жители будут чаще нарушать карантин, который действует с 17 марта. В связи с этим в нескольких городах и регионах были усилены карантинные меры. В частности, усилен контроль на побережьях и пляжах, а также вокруг лесных массивов и на автострадах.

В Эльзасе, где уровень заражения коронавирусом - один из самых высоких в стране, запрещено заниматься спортом на улице в дневное время. Ранее аналогичный запрет ввела мэрия Парижа.

Во многих курортных городах решением префекта запрещена любая туристическая деятельность, в частности, сдача жилья в аренду.

Как сообщалось, Италия усилит полицейский контроль на дорогах на время пасхальных выходных, чтобы сдержать людей от поездок без уважительных причин.

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Темы: ФранциякарантинкоронавирусCovid-2019
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