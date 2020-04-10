Оголосили підозру чоловіку, який двічі підпалив "Долину нарцисів": згоріло 9 га

Слідчі поліції оголосили підозру 49-річному жителю міста Хуст в умисному підпалі природоохоронного науково-дослідного відділення "Долина нарцисів".

Джерело: МВС

Дослівно: "Зловмисник підпалював траву в цьому місці двічі! Коли вигоріло 6,5 гектарів сіножаті, йому здалося, що "вигоріла не вся суха трава", тому він підпалив повторно.

В результаті на 2,5 га території заповідника знищено квіти білоцвіту весняного, які занесені до Червоної книги України".

Деталі: Зловмиснику обирають запобіжний захід.

Санкція статті 252 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років.