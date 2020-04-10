Объявили подозрение мужчине, который дважды поджег "Долину нарциссов": сгорело 9 га

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Пятница, 10 апреля 2020, 17:54

Следователи полиции объявили подозрение 49-летнему жителю города Хуст в умышленном поджоге природоохранного научно-исследовательского отделения "Долина нарциссов".

Источник: МВД

Дословно: "Злоумышленник поджигал траву в этом месте дважды! Когда выгорело 6,5 гектаров, ему показалось, что "выгорела не вся сухая трава", поэтому он поджег повторно.

В результате на 2,5 га территории заповедника уничтожены цветы белоцвета весеннего, которые занесены в Красную книгу Украины".

Детали: Злоумышленнику выбирают меру пресечения.

Санкция статьи 252 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Украинская правда
Темы: МВД пожар


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