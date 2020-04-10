Зеленський - паліям: Результати вашого "байдуже" видно НАСА

Президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів криміналізувати спалення сухостою в Україні.

Джерело: відеозвернення президента, показане по ТБ

Пряма мова: "Я хочу звернутись саме тих до громадян, яким байдуже. Мова про тих. хто у 21 сторіччі спалює траву, чим спричиняє страшні пожежі.

Я розповім, що таке ваше байдуже в цифрах. У цьому році, кількість пожеж у природних екосистемах збільшилась на 30 відсотків. Ваше байдуже - це пожежі на території в 20 тисяч гектарів. Це в чотири рази більше пожеж в українських лісах. Через ваше байдуже цілодобовим гасінням пожеж займається три з половиною тисячі людей та тисяча одиниць техніки ДСНС. Результати вашого "байдуже" були помітні навіть з супутників НАСА.

Деталі: Президент привітав рішення збільшити штраф за спалювання сухостою до шести тисяч гривень. В той же час він закликв парламент подумати про можливість більш жорсткого кримінального покарання за такі бездумні дії.