Зеленский - поджигателям: Результаты вашего "безразлично" видно НАСА

Президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов криминализировать сожжение сухостоя в Украине.

Источник: видеообращение президента, показанное по ТВ

Прямая речь: "Я хочу обратиться именно тех к гражданам, которым все равно. Речь о тех, кто в 21 веке сжигает траву, чем вызывает страшные пожары.

Я расскажу, что такое ваше "безразлично" в цифрах. В этом году, количество пожаров в природных экосистемах увеличилось на 30 процентов. Ваше "безразлично" - это пожары на территории в 20 тысяч гектаров. Это в четыре раза больше пожаров в украинских лесах. Из-за вашего "безразлично" круглосуточным тушением пожаров занимается три с половиной тысячи человек и тысяча единиц техники ГСЧС. Результаты вашего "безразлично" были заметны даже со спутников НАСА.

Детали: Президент приветствовал решение увеличить штраф за сжигание сухостоя до шести тысяч гривен. В то же время он призвал парламент подумать о возможности более жесткого уголовного наказания за такие бездумные действия.