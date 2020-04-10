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Зеленський анонсував скорочення зарплат усіх держслужбовців

П'ятниця, 10 квітня 2020, 18:39
Зеленський анонсував скорочення зарплат усіх держслужбовців

Підготовлені урядом зміни до держбуджету передбачають скорочення зарплат усіх державних службовців.

Джерело: відеозвернення до українців президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Підкреслю, що деякі видатки нажаль дійсно скорочуються, але тільки тимчасово, і будуть обов’язково повернуті після подолання короновірусу. Затягти паски мусять усі державні службовці. Незалежно від рангу та посади, вже з квітня їх зарплата не перевищує 47 тисяч гривень".

Деталі: За словами президента, це стосується суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників НБУ, ЦВК та багатьох інших чиновників. Такі ж самі обмеження стосуються і членів наглядових рад. "Мільйонні зарплати та премії пішли у минуле", - зауважив Зеленський.

Президент висловив надію, що ця ініціатива уряду буде підтримана Верховною Радою у понеділок, 13 квітня, на позачерговому засіданні.

Українська правда

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Теми: Зеленськийзарплатидержбюджетвлада
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