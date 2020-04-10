Зеленский анонсировал сокращение зарплат всех госслужащих

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Пятница, 10 апреля 2020, 18:39

Подготовленные правительством изменения в госбюджет предусматривают сокращение зарплат всех государственных служащих.

Источник: видеообращение к украинцам президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Подчеркну, что некоторые расходы, к сожалению, действительно сокращаются, но только временно, и будут обязательно возвращены после преодоления короновируса. Затянуть пояса должны все государственные служащие. Независимо от ранга и должности, уже с 1 апреля их зарплата не будет превышать 47 тысяч гривен".

Детали: По словам президента, это касается судей, народных депутатов, прокуроров, работников НБУ, ЦИК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов. "Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое", - отметил Зеленский.

Президент выразил надежду, что эта инициатива правительства будет поддержана Верховной Радой в понедельник, 13 апреля, на внеочередном заседании.

Украинская правда
Темы: Зеленский зарплаты госбюджет власть


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