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Сім’ям лікарів, які помруть від COVID-19, держава виплатить гроші – Зеленський

П'ятниця, 10 квітня 2020, 18:43
Сім’ям лікарів, які помруть від COVID-19, держава виплатить гроші – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що з державного бюджету проводитимуть виплату грошової допомоги сім’ям лікарів, які загинули від COVID-19.

Джерело: Зеленський під час відеозвернення

Пряма мова Зеленського: "Також хочу відзначити важливі ініціативи уряду щодо змін до державного бюджету. Фонд боротьби з коронавірусом складатиме 66 мільярдів гривень. За ці кошти передбачено відчутно збільшити виплати лікарям, які протидіють коронавірусу. Також – купівля необхідного медичного обладнання та засобів індивідуального захисту.

А ще - грошова допомога сім’ям лікарів, які загинули від COVID-19. Ми хочемо застрахувати усіх медичних працівників, які задіяні у протидії коронавірусу".

Деталі: Частину цих грошей виплатять українцям, які через карантин втратили роботу.

Українська правда

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Теми: Зеленськийкоронавірусепідемія
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