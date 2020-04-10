Семьям врачей, которые умрут от COVID-19, государство выплатит деньги - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что из государственного бюджета будут проводить выплату денежной помощи семьям врачей, погибших от COVID-19.

Источник: Зеленский во время видеообращения

Прямая речь Зеленского: "Также хочу отметить важные инициативы правительства по изменению государственного бюджета. Фонд борьбы с коронавирусом составит 66000000000 гривен. За эти средства предусмотрено существенно увеличить выплаты врачам, которые противодействуют коронавирусу. Также - покупка необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

А еще - денежная помощь семьям врачей, погибших от COVID-19. Мы хотим застраховать всех медицинских работников, задействованных в противодействии коронавирусу".

Детали: Часть этих денег выплатят украинцам, которые из-за карантина потеряли работу.