Страсна п’ятниця в машині: в Німеччині сотні вірян зібрались на службу попри пандемію

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П'ятниця, 10 квітня 2020, 19:32

Сотні християн у німецькому місті Дюссельдорф змогли відвідати богослужіння в Страсну п'ятницю, незважаючи на пандемію COVID-19, завдяки автомобільному кінотеатру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung

На літургію приїхали близько 400 автомобілів. Прихожани мали змогу слухати богослужіння по радіо у своїх авто.  День був сонячним - деякі віряни приїхали у відкритих кабріолетах, інші відчиняли вікна на даху.

Екуменічне богослужіння очолили протестантський та католицький священнослужителі. 

 

На незвичну літургію були доступні безкоштовні квитки в інтернеті. Їх сканували через вікна автомобілів, щоб зменшити ризик зараження.

В такому ж форматі у великодню неділю  відбудеться католицька меса, а у пасхальний понеділок - протестантська служба.

Через пандемію коронавірусу вперше віряни у Німеччині не змогли відвідати церковні служби в храмах у Страсну п'ятницю. Богослужіння транслювались в інтернеті, по радіо чи телебаченню.

Теми: Німеччина карантин коронавірус епідемія


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