Страстная пятница в машине: в Германии сотни верующих собрались на службу несмотря на пандемию

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Пятница, 10 апреля 2020, 19:32

Сотни христиан в немецком городе Дюссельдорф смогли посетить богослужение в Страстную пятницу, несмотря на пандемию COVID-19, благодаря автомобильному кинотеатру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

На литургию приехали около 400 автомобилей. Прихожане могли слушать богослужение по радио в своих авто. День был солнечным - некоторые верующие приехали в открытых кабриолетах, другие открывали окна на крыше.

Экуменическое богослужение возглавили протестантский и католический священнослужители.

 

На необычную литургию были доступны бесплатные билеты в интернете. Их сканировали через окна автомобилей, чтобы уменьшить риск заражения.

В таком же формате в пасхальное воскресенье состоится католическая месса, а в пасхальный понедельник - протестантская служба.

Из-за пандемии коронавируса впервые верующие в Германии не смогли посетить церковные службы в храмах в Страстную пятницу. Богослужение транслировались в интернете, по радио или телевидению.

Темы: Германия карантин коронавирус эпидемия


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