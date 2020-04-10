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Мафія роздає безкоштовні продукти нужденним в Італії

П'ятниця, 10 квітня 2020, 19:40
Мафія роздає безкоштовні продукти нужденним в Італії

Мафіозні банди роздають безкоштовну їжу малозабезпеченим сім'ям в Італії, у яких через карантин закінчилось готівка, попередили італійські органи влади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації  The Guardian.

Представники мафії доставляють товари першої необхідності для італійців, які сильно постраждали від карантинних обмежень проти коронавірусу у найбідніших південних регіонах - Кампанії, Калабрії, Сицилії та Апулії.

"Понад місяць магазини, кафе, ресторани та паби закриті. Мільйони людей працюють в "сірій економіці". Це означає, що вони не отримували ніякого доходу більш ніж місяць, і не знають, коли можуть повернутися на роботу", - пояснив виданню Нікола Граттер, слідчий по боротьбі з мафіозними угрупованнями і глава прокуратури провінції Катандзаро.

"Уряд видає так звані ваучери для покупок на підтримку людей. Якщо держава не втрутиться найближчим часом, щоб допомогти цим сім'ям, мафія нав'яже свій контроль над життям людей", - додав він. 

Міністр внутрішніх справ Італії Лучіана Ламоргезе раніше заявила, що "мафія може скористатися зростаючою бідністю, вербуючи людей в свою організацію". Або просто посилить свій вплив, роздаючи безкоштовні пакети з макаронами, водою, борошном і молоком.

Днями поліція Неаполя посилила свою присутність у найбідніших кварталах міста, де свою організацію мають чоловіки, пов'язані з неаполітанським мафіозним угрупованням Каморрою.

"Українська правда" в Threads

Теми: Італіякоронавірускримінал
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