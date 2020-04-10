Мафия раздает бесплатные продукты нуждающимся в Италии

Мафиозные банды раздают бесплатную еду малоимущим семьям в Италии, в которых из-за карантина закончилось наличные, предупредили итальянские органы власти.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Guardian.

Представители мафии доставляют товары первой необходимости для итальянцев, которые сильно пострадали от карантинных ограничений против коронавируса в бедных южных регионах - Кампании, Калабрии, Сицилии и Апулии.

"Больше месяца магазины, кафе, рестораны и пабы закрыты. Миллионы людей работают в "серой экономике". Это означает, что они не получали никакого дохода более чем месяц, и не знают, когда могут вернуться на работу", - пояснил изданию Никола Граттер, следователь по борьбе с мафиозными группировками и глава прокуратуры провинции Катандзаро.

"Правительство выдает так называемые ваучеры для покупок на поддержку людей. Если государство не вмешается в ближайшее время, чтобы помочь этим семьям, мафия навяжет свой контроль над жизнью людей", - добавил он.

Министр внутренних дел Италии Лучиана Ламоргезе ранее заявила, что "мафия может воспользоваться растущей бедностью, вербуя людей в свою организацию". Или просто усилит свое влияние, раздавая бесплатные пакеты с макаронами, водой, мукой и молоком.

На днях полиция Неаполя усилила свое присутствие в самых бедных кварталах города, где свою организацию имеют мужчины, связанные с неаполитанской мафиозной группировкой Каморрой.