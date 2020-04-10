В Італії шостий день поспіль зменшується кількість хворих у реанімації, кількість загиблих за добу знову знизилася.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

За останні 24 години від Covid-19 в Італії померли 570 хворих – порівняно з 610 напередодні, відновивши тенденцію до зменшення кількості загиблих за добу. Нагадаємо, 8 квітня повідомили про 542 загиблих, 7 квітня – 604, 6 квітня – 636.

Кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії знижується 6-й день поспіль – за останню добу ще на 108 осіб.

Зараз відділеннях інтенсивної терапії залишається 3497 пацієнтів, загалом у лікарнях перебувають 28242 хворих на Covid-19.

Протягом останньої доби одужали 1985 осіб – майже стільки ж, як напередодні. Нагадаємо, у середу повідомляли про рекордні 2099 одужань за добу.

Кількість нових хворих після "стрибка" вчора знову знизилася. За останні 24 години повідомили про 3951 випадків, тоді як 9 квітня – про 4204 нових заражень. Регіоном з найбільшою кількістю нових випадків залишається Ломбардія.

Загалом з початку епідемії в Італії коронавірусом заразились 147 577 людей. З них 18849 – померли, 30455 – одужали.

Нагадаємо, уряд Італії планує продовжити жорсткі обмеження для запобігання поширенню COVID-19 до 3 травня.

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