В Италии шестой день подряд уменьшается количество больных в реанимации

За последние 24 часа от Covid-19 в Италии умерли 570 больных - по сравнению с 610 накануне, восстановив тенденцию к уменьшению количества погибших в сутки. Напомним, 8 апреля сообщили о 542 погибших, 7 апреля - 604, 6 апреля - 636.

Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии снижается 6-й день подряд - за последние сутки еще на 108 человек.

Сейчас отделениях интенсивной терапии остается 3497 пациентов, всего в больницах находятся 28 242 больных Covid-19.

За последние сутки выздоровели 1985 человек - почти столько же, как накануне. Напомним, в среду сообщали о рекордных 2099 выздоровлений в сутки.

Число новых больных после "скачка" вчера снова снизилось. За последние 24 часа сообщили о 3951 случаев, тогда как 9 апреля - о 4204 новых заражений. Регионом с наибольшим количеством новых случаев остается Ломбардия.

Всего с начала эпидемии в Италии коронавирусом заразились 147 577 человек. Из них 18849 - умерли, 30455 - выздоровели.

Напомним, правительство Италии планирует продолжить жесткие ограничения для предотвращения распространения COVID-19 до 3 мая.

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