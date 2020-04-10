Вже четверо людей загинули від коронавірусу на Закарпатті

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П'ятниця, 10 квітня 2020, 20:03

У Закарпатській області вже четвертий летальний випадок, спричинений коронавірусною хворобою Covid-19.

Джерело: виконувач обов'язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Гетьманенко в телевізійному ефірі, слова якого передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Прямо зараз, буквально перед нашою розмовою я отримав інформацію - у нас померла четверта людина від коронавірусу".

Деталі: Гетьманенко також нагадав, що в області на вихідних вводиться режим максимального обмеження пересування.

За його словами, в п'ятницю ситуація з поширенням коронавірусу в регіоні така, що "треба чітко розуміти, що кататися на велосипедах і смажити шашлики наразі не час".

Передісторія:

  • Регіональна комісія ввела максимальне обмеження пересування в Закарпатській області. Починаючи з 13:00 суботи, 11 квітня, і до 6:00 ранку понеділка, 13 квітня, мешканцям області заборонено виходити з дому.

Теми: коронавірус Закарпаття Covid-2019


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