Вже четверо людей загинули від коронавірусу на Закарпатті
У Закарпатській області вже четвертий летальний випадок, спричинений коронавірусною хворобою Covid-19.
Джерело: виконувач обов'язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Гетьманенко в телевізійному ефірі, слова якого передає Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Прямо зараз, буквально перед нашою розмовою я отримав інформацію - у нас померла четверта людина від коронавірусу".
Деталі: Гетьманенко також нагадав, що в області на вихідних вводиться режим максимального обмеження пересування.
За його словами, в п'ятницю ситуація з поширенням коронавірусу в регіоні така, що "треба чітко розуміти, що кататися на велосипедах і смажити шашлики наразі не час".
Передісторія:
- Регіональна комісія ввела максимальне обмеження пересування в Закарпатській області. Починаючи з 13:00 суботи, 11 квітня, і до 6:00 ранку понеділка, 13 квітня, мешканцям області заборонено виходити з дому.