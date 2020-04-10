Уже четыре человека погибли от коронавируса на Закарпатье

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Пятница, 10 апреля 2020, 20:03

В Закарпатской области уже четвертый летальный случай, вызванный коронавирусной болезнью Covid-19.

Источник: исполняющий обязанности председателя Закарпатской областной государственной администрации Алексей Гетьманенко в телевизионном эфире, слова которого передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Прямо сейчас, буквально перед нашим разговором я получил информацию - у нас умер четвертый человек от коронавируса".

Детали: Гетьманенко также напомнил, что в области на выходных вводится режим максимального ограничения передвижения.

По его словам, в пятницу ситуация с распространением коронавируса в регионе такова, что "надо четко понимать, что кататься на велосипедах и жарить шашлыки пока не время".

Предыстория:

  • Региональная комиссия ввела максимальное ограничение передвижения в Закарпатской области. Начиная с 13:00 субботы, 11 апреля, и до 6:00 утра понедельника, 13 апреля, жителям области запрещено выходить из дома.

Темы: коронавирус Закарпатье Covid-2019


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