Уже четыре человека погибли от коронавируса на Закарпатье
Пятница, 10 апреля 2020, 20:03
В Закарпатской области уже четвертый летальный случай, вызванный коронавирусной болезнью Covid-19.
Источник: исполняющий обязанности председателя Закарпатской областной государственной администрации Алексей Гетьманенко в телевизионном эфире, слова которого передает Интерфакс-Украина
Прямая речь: "Прямо сейчас, буквально перед нашим разговором я получил информацию - у нас умер четвертый человек от коронавируса".
Детали: Гетьманенко также напомнил, что в области на выходных вводится режим максимального ограничения передвижения.
По его словам, в пятницу ситуация с распространением коронавируса в регионе такова, что "надо четко понимать, что кататься на велосипедах и жарить шашлыки пока не время".
Предыстория:
- Региональная комиссия ввела максимальное ограничение передвижения в Закарпатской области. Начиная с 13:00 субботы, 11 апреля, и до 6:00 утра понедельника, 13 апреля, жителям области запрещено выходить из дома.