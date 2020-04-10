Коронавірус вбив вже 100 тисяч людей

Кількість померлих у світі від COVID-19 вже перевищила 100 тисяч людей.

Джерело: Worldometer

Деталі: Наразі нарахували 1 666 901 зараження, з них 100 450 померли.

Усього вилікувалися від коронавірусу 369 971 людей.

Найбільше захворювань (майже 490 тисяч) та смертей (майже 18 тисяч) у США. За останню добу там померли 1304 людини.

На другому місці Іспанія – 157 тисяч заражень та майже 16 тисяч смертей. На третьому місці Італія (147 тисяч та 18,8 тисяч відповідно).

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Передісторія:

Станом на ранок 10 квітня в Україні підтверджено 2203 випадки захворювання на COVID-19. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 69 людей.