Коронавирус убил уже 100 тысяч человек

Количество умерших от COVID-19 в мире уже превысило 100 тысяч человек.

Источник: Worldometer

Детали: Сейчас насчитали 1666901 заражения, из них 100 450 умерли.

Всего излечились от коронавируса 369971 человек.

Больше всего заболеваний (почти 490 тысяч) и смертей (почти 18 тысяч) в США. За последние сутки там погибли 1304 человека.

На втором месте Испания - 157 тысяч заражений и почти 16 тысяч смертей. На третьем месте Италия (147 тысяч и 18 800 соответственно).

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Предыстория: По состоянию на утро 10 апреля в Украине подтверждены 2203 случая заболевания COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 69 человек.