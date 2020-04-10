Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус убил уже 100 тысяч человек

Пятница, 10 апреля 2020, 20:35
Коронавирус убил уже 100 тысяч человек

Количество умерших от COVID-19 в мире уже превысило 100 тысяч человек.

Источник: Worldometer

Детали: Сейчас насчитали 1666901 заражения, из них 100 450 умерли.

Всего излечились от коронавируса 369971 человек.

Больше всего заболеваний (почти 490 тысяч) и смертей (почти 18 тысяч) в США. За последние сутки там погибли 1304 человека.

На втором месте Испания - 157 тысяч заражений и почти 16 тысяч смертей. На третьем месте Италия (147 тысяч и 18 800 соответственно).

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Предыстория: По состоянию на утро 10 апреля в Украине подтверждены 2203 случая заболевания COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 69 человек.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: эпидемиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
эпидемия
Подрыв Каховской ГЭС: на ВОТ Херсонщины может возникнуть эпидемия – сопротивление
Новый штамм COVID может вызвать еще одну волну пандемии – ВОЗ
Эпидемия птичьего гриппа в Европе за последний год стала худшей из известных
Последние новости
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: