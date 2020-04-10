У Варшаві закликають людей не їхати дивитися на український літак з гуманітаркою

7522 перегляди
П'ятниця, 10 квітня 2020, 22:04

Аеропорт Варшави у зв’язку з карантином закликав громадян не їхати дивитися на прибуття українського Ан-225 "Мрія", який привезе з Китаю медзасоби для боротьби з епідемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", таке повідомлення розміщене на Facebook-сторінці аеропорту.

Варшавський аеропорт імені Фридерика Шопена у зв'язку з карантином закликає шанувальників авіації не приїздити зустрічати Ан-225 "Мрія". Літак має приземлитися у Варшаві 14 квітня, щоб доставити у Польщу з Китаю  маски та інші медичні засоби для боротьби з коронавірусом.

"Ми забезпечимо для вас можливість у прямому ефірі спостерігати за візитом Ан-225 "Мрія" – і приземленням, і зльотом. Ми розуміємо ваше бажання побачити цей найбільший у світі літак на власні очі, але зважте на нашу спільну безпеку та здоров’я – не їдьте в аеропорт, залишайтеся вдома", - йдеться у повідомленні.

Про прибуття та розвантаження літака обіцяють підготувати також відео- і фотозвіт.  

Нагадаємо, "Мрія" має доставити у Польщу з Китаю 400 тонн медичних засобів та обладнання для боротьби з епідемією коронавірусу. Це буде його третій в історії візит до Польщі.

Літаку доведеться здійснити щонайменше два рейси, тому що його максимальне комерційне навантаження – 250 тонн.

Ан-225 "Мрія" – найбільший та найпотужніший транспортний літак у світі.

Теми: Польща карантин коронавірус авіа


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Польща продовжила карантин і ввела "масковий режим" 9 квітня 2020, 15:50
Під час карантину з Польщі виїхали 143 тисячі українців 9 квітня 2020, 15:20
Президентські вибори в Польщі: Дуда може виграти у першому турі 9 квітня 2020, 13:32
Усі новини
Головні новини
Новини 10 квітня: підозра Чорновол, обмеження на вихідні
В Італії шостий день поспіль зменшується кількість хворих у реанімації
ДБР відреагувало на випад Авакова
Зеленський анонсував скорочення зарплат усіх держслужбовців
Усі новини
мімімі

Милі фото двох ретриверів з Канади

опитування

На карантині чоловіки стали більше часу витрачати на секс, сон та алкоголь