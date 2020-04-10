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У Варшаві закликають людей не їхати дивитися на український літак з гуманітаркою

П'ятниця, 10 квітня 2020, 22:04

Аеропорт Варшави у зв’язку з карантином закликав громадян не їхати дивитися на прибуття українського Ан-225 "Мрія", який привезе з Китаю медзасоби для боротьби з епідемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", таке повідомлення розміщене на Facebook-сторінці аеропорту.

Варшавський аеропорт імені Фридерика Шопена у зв'язку з карантином закликає шанувальників авіації не приїздити зустрічати Ан-225 "Мрія". Літак має приземлитися у Варшаві 14 квітня, щоб доставити у Польщу з Китаю  маски та інші медичні засоби для боротьби з коронавірусом.

"Ми забезпечимо для вас можливість у прямому ефірі спостерігати за візитом Ан-225 "Мрія" – і приземленням, і зльотом. Ми розуміємо ваше бажання побачити цей найбільший у світі літак на власні очі, але зважте на нашу спільну безпеку та здоров’я – не їдьте в аеропорт, залишайтеся вдома", - йдеться у повідомленні.

Про прибуття та розвантаження літака обіцяють підготувати також відео- і фотозвіт.  

Нагадаємо, "Мрія" має доставити у Польщу з Китаю 400 тонн медичних засобів та обладнання для боротьби з епідемією коронавірусу. Це буде його третій в історії візит до Польщі.

Літаку доведеться здійснити щонайменше два рейси, тому що його максимальне комерційне навантаження – 250 тонн.

Ан-225 "Мрія" – найбільший та найпотужніший транспортний літак у світі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщакарантинкоронавірусавіа
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