В Варшаве призывают людей не ехать смотреть на украинский самолет с гуманитаркой

Аэропорт Варшавы в связи с карантином призвал граждан не ехать посмотреть на прибытие украинского Ан-225 "Мрия", который привезет из Китая медсредства для борьбы с эпидемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", такое сообщение размещено на Facebook-странице аэропорта.

Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена в связи с карантином призывает поклонников авиации не приезжать в аэропорт встречать Ан-225 "Мрия". Самолет должен приземлиться в Варшаве 14 апреля, чтобы доставить в Польшу из Китая маски и другие медицинские средства для борьбы с коронавирусом.

"Мы обеспечим для вас возможность в прямом эфире наблюдать за визитом Ан-225"Мрия" – и приземлением, и взлетом. Мы понимаем ваше желание увидеть этот гигантский самолет собственными глазами, но ради нашей общей безопасности и здоровья – не едьте в аэропорт, оставайтесь дома", - говорится в сообщении.

О прибытии и разгрузке самолета обещают подготовить также видео- и фотоотчет.

Напомним, "Мрия" должен доставить в Польшу из Китая 400 тонн медицинских средств и оборудования для борьбы с эпидемией коронавируса. Это будет его третий в истории визит в Польшу.

Самолет не сможет доставить весь груз за один рейс, так как его максимальная коммерческая нагрузка – 250 тонн.

Ан-225 "Мрия" – самый крупный и самый мощный транспортный самолет в мире.