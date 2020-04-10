В Україну прибув літак з 10 тоннами гуманітарки від ОАЕ
П'ятниця, 10 квітня 2020, 23:01
Пізно ввечері 10 квітня до аеропорту "Бориспіль" прибув літак з Об’єднаних Арабських Еміратів, на борту якого 10-тонна партія гуманітарної допомоги.
Джерело: сайт Міністерства закордонних справ
Деталі: Вантаж відправили для підтримки України у подоланні пандемії COVID-19. Він містить захисні комбінезони, халати, маски, рукавички, бахіли та антисептичні засоби.
Літак в аеропорту зустрічав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з послом ОАЕ в Україні Салемом Ахмедом аль-Каабі.
Пряма мова Кулеби: "Емірати є особливим партнером для України. Україна та її громадяни глибоко вдячні керівництву ОАЕ за направлення 10 тонн медичних засобів, які вкрай потрібні українським лікарям і медичному персоналу для боротьби з коронавірусом".
Українська правда