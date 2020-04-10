В Украину прибыл самолет с 10 тоннами гуманитарки от ОАЭ

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Пятница, 10 апреля 2020, 23:01

Поздно вечером 10 апреля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из Объединенных Арабских Эмиратов, на борту которого 10-тонная партия гуманитарной помощи.

Источник: сайт Министерства иностранных дел

Детали: Груз отправили для поддержки Украины в преодолении пандемии COVID-19. Он содержит защитные комбинезоны, халаты, маски, перчатки, бахилы и антисептические средства.

Самолет в аэропорту встречал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с послом ОАЭ в Украине Салемом Ахмедом аль-Каабе.

Прямая речь Кулебы: "Эмираты являются особым партнером Украины. Украина и ее граждане глубоко благодарны руководству ОАЭ за направление 10 тонн медицинских средств, которые крайне необходимы украинским врачам и медицинскому персоналу для борьбы с коронавирусом".

 

Украинская правда
Темы: авиа гуманитарка коронавирус


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