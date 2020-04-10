У Нотр-Дамі провели першу службу після пожежі
П'ятниця, 10 квітня 2020, 23:54
У соборі Паризької Богоматері церемонія пройшла у п'ятницю у соборі Паризької Богоматері – вперше після масштабної пожежі, що сталась у храмі у квітні минулого року.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на трансляцію BFM.TV
Деталі: Богослужіння провів архієпископ Парижа Мішель Опеті. У церемонії взяла участь обмежена кількість священнослужителів та кілька відомих французьких митців, в тому числі відомий скрипач Рено Капюсон.
Вони надягнули білі захисні пластикові каски.
До собору вперше після пожежі занесли реліквію – терновий вінок Ісуса, який дивом вдалося врятувати під час пожежі у квітні минулого року.
Нагадаємо:
- Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.
- Пожежа почалася на будівельних лісах, зведених над дахом собору в зв'язку з реставрацією. Собору завдано значної шкоди: обвалилися шпиль будівлі і дах.
- Цього року в Нотр-Дамі вперше з часів Великої французької революції не було різдвяної меси.