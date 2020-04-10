У Нотр-Дамі провели першу службу після пожежі

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П'ятниця, 10 квітня 2020, 23:54

У соборі Паризької Богоматері церемонія пройшла у п'ятницю у соборі Паризької Богоматері – вперше після масштабної пожежі, що сталась у храмі у квітні минулого року.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на трансляцію BFM.TV

Деталі: Богослужіння провів архієпископ Парижа Мішель Опеті. У церемонії взяла участь обмежена кількість священнослужителів та кілька відомих французьких митців, в тому числі відомий скрипач Рено Капюсон.

Вони надягнули білі захисні пластикові каски.

До собору вперше після пожежі занесли реліквію – терновий вінок Ісуса, який дивом вдалося врятувати під час пожежі у квітні минулого року.

Нагадаємо

  • Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.
  • Пожежа почалася на будівельних лісах, зведених над дахом собору в зв'язку з реставрацією. Собору завдано значної шкоди: обвалилися шпиль будівлі і дах.
  • Цього року в Нотр-Дамі вперше з часів Великої французької революції не було різдвяної меси.

Теми: Франція релігія


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