Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Нотр-Дамі провели першу службу після пожежі

П'ятниця, 10 квітня 2020, 23:54

У соборі Паризької Богоматері церемонія пройшла у п'ятницю у соборі Паризької Богоматері – вперше після масштабної пожежі, що сталась у храмі у квітні минулого року.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на трансляцію BFM.TV

Деталі: Богослужіння провів архієпископ Парижа Мішель Опеті. У церемонії взяла участь обмежена кількість священнослужителів та кілька відомих французьких митців, в тому числі відомий скрипач Рено Капюсон.

Вони надягнули білі захисні пластикові каски.

До собору вперше після пожежі занесли реліквію – терновий вінок Ісуса, який дивом вдалося врятувати під час пожежі у квітні минулого року.

Нагадаємо

  • Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.
  • Пожежа почалася на будівельних лісах, зведених над дахом собору в зв'язку з реставрацією. Собору завдано значної шкоди: обвалилися шпиль будівлі і дах.
  • Цього року в Нотр-Дамі вперше з часів Великої французької революції не було різдвяної меси.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франціярелігія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд

Усі новини...
Франція
У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні
Останні новини
11:33
В іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
Усі новини...
Реклама: