В Нотр-Даме провели первую службу после пожара

В соборе Парижской Богоматери церемония прошла в пятницу в соборе Парижской Богоматери - впервые после масштабного пожара, произошедшего в храме в апреле прошлого года.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на трансляцию BFM.TV

Детали: Богослужение провел архиепископ Парижа Мишель Опети. В церемонии приняло участие ограниченное количество священнослужителей и несколько известных французских художников, в том числе известный скрипач Рено Капюсон.

Они надели белые защитные пластиковые каски.

В собор впервые после пожара занесли реликвию - терновый венок Иисуса, который чудом удалось спасти во время пожара в апреле прошлого года.

Напомним: