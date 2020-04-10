В Нотр-Даме провели первую службу после пожара

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Пятница, 10 апреля 2020, 23:54

В соборе Парижской Богоматери церемония прошла в пятницу в соборе Парижской Богоматери - впервые после масштабного пожара, произошедшего в храме в апреле прошлого года.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на трансляцию BFM.TV

Детали: Богослужение провел архиепископ Парижа Мишель Опети. В церемонии приняло участие ограниченное количество священнослужителей и несколько известных французских художников, в том числе известный скрипач Рено Капюсон.

Они надели белые защитные пластиковые каски.

В собор впервые после пожара занесли реликвию - терновый венок Иисуса, который чудом удалось спасти во время пожара в апреле прошлого года.

Напомним:

  • Причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание в части здания, которая находилась на реконструкции.
  • Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесен значительный ущерб: обвалились шпиль здания и крыша.

Темы: Франция религия


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