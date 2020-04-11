Велика Британія випередила Іран за кількістю заражень COVID-19

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Субота, 11 квітня 2020, 00:31

За час пандемії нового коронавірусу, у Великій Британії на COVID-19 захворіли 74 605 осіб. В той же час в Ірані зафіксовано 68 192 випадки захворювання.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У Великій Британії з 74 605 захворілих 8974 померло, 379 людей одужало.

В Ірані з  68 192 випадків захворювання 4232 людей померло, 35 465 пацієнтів одужало.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • У світі з 1 681 964 випадків захворювання 374 509 осіб одужала та 102 026 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00  10 квітня в Україні підтверджено 2203 випадків COVID-19.

Теми: коронавірус Велика Британія Іран


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