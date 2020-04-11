Велика Британія випередила Іран за кількістю заражень COVID-19

За час пандемії нового коронавірусу, у Великій Британії на COVID-19 захворіли 74 605 осіб. В той же час в Ірані зафіксовано 68 192 випадки захворювання.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У Великій Британії з 74 605 захворілих 8974 померло, 379 людей одужало.

В Ірані з 68 192 випадків захворювання 4232 людей померло, 35 465 пацієнтів одужало.

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