Велика Британія випередила Іран за кількістю заражень COVID-19
Субота, 11 квітня 2020, 00:31
За час пандемії нового коронавірусу, у Великій Британії на COVID-19 захворіли 74 605 осіб. В той же час в Ірані зафіксовано 68 192 випадки захворювання.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: У Великій Британії з 74 605 захворілих 8974 померло, 379 людей одужало.
В Ірані з 68 192 випадків захворювання 4232 людей померло, 35 465 пацієнтів одужало.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- У світі з 1 681 964 випадків захворювання 374 509 осіб одужала та 102 026 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
- За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00 10 квітня в Україні підтверджено 2203 випадків COVID-19.