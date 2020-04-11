Великобритания опередила Иран по количеству заражений COVID-19

За время пандемии нового коронавируса, в Великобритании на COVID-19 заболели 74 605 человек. В то же время в Иране зафиксировано 68 192 случая заболевания.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: В Великобритании с 74 605 заболевших 8974 умерло, 379 человек выздоровели.

В Иране с 68 192 случаев заболевания 4232 человек умерли, 35465 пациентов выздоровели.

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Напомним: