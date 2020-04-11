Великобритания опередила Иран по количеству заражений COVID-19
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Суббота, 11 апреля 2020, 00:31
За время пандемии нового коронавируса, в Великобритании на COVID-19 заболели 74 605 человек. В то же время в Иране зафиксировано 68 192 случая заболевания.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Детали: В Великобритании с 74 605 заболевших 8974 умерло, 379 человек выздоровели.
В Иране с 68 192 случаев заболевания 4232 человек умерли, 35465 пациентов выздоровели.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Напомним:
- По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 10 апреля в Украине подтверждены 2203 случаев COVID-19.
- В мире с 1 681 964 случая заболевания 374 509 лица выздоровели и 102 026 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
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