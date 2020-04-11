В МЗС розповіли, скільки українців померло від коронавірусу
Субота, 11 квітня 2020, 01:18
6 українців за кордоном померли від COVID-19, отримують лікування – 172 українця.
Джерело: МЗС
Деталі: 172 громадянина України проходять лікування за кордоном, 19 українців одужали та 6 українців за кордоном померли від COVID-19.
Українські громадяни лікуються в Італії, (121 людина), Греції (22), Австріі (3) та в інших країнах.
Дослівно: "15 369 громадян України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в рамках системи "Захист".
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Нагадаємо:
- У світі з 1 681 964 випадків захворювання 374 509 осіб одужала та 102 026 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
- За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00 10 квітня в Україні підтверджено 2203 випадків COVID-19.