В МЗС розповіли, скільки українців померло від коронавірусу

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Субота, 11 квітня 2020, 01:18

6 українців за кордоном померли від COVID-19, отримують лікування – 172 українця.

Джерело: МЗС

Деталі: 172 громадянина України проходять лікування за кордоном, 19 українців одужали та 6 українців за кордоном померли від COVID-19.

Українські громадяни лікуються в Італії, (121 людина), Греції (22), Австріі (3) та в інших країнах.

Дослівно: "15 369 громадян України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в рамках системи "Захист".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • У світі з 1 681 964 випадків захворювання 374 509 осіб одужала та 102 026 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00  10 квітня в Україні підтверджено 2203 випадків COVID-19.

Теми: коронавірус МЗС


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