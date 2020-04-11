В МЗС розповіли, скільки українців померло від коронавірусу

6 українців за кордоном померли від COVID-19, отримують лікування – 172 українця.

Джерело: МЗС

Деталі: 172 громадянина України проходять лікування за кордоном, 19 українців одужали та 6 українців за кордоном померли від COVID-19.

Українські громадяни лікуються в Італії, (121 людина), Греції (22), Австріі (3) та в інших країнах.

Дослівно: "15 369 громадян України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в рамках системи "Захист".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: