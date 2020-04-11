В МИД рассказали, сколько украинцев умерло от коронавируса

6 украинцев за рубежом умерли от COVID-19, получают лечение - 172 украинца.

Источник: МИД

Детали: 172 гражданина Украины проходят лечение за рубежом, 19 украинцев выздоровели и 6 умерли от COVID-19 за рубежом.

Украинские граждане лечатся в Италии, (121 человек), Греции (22), Австрии (3) и в других странах.

Дословно: "15369 граждан Украины обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины в рамках системы "Захист".

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Напомним: