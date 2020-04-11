В МИД рассказали, сколько украинцев умерло от коронавируса
Суббота, 11 апреля 2020, 01:18
6 украинцев за рубежом умерли от COVID-19, получают лечение - 172 украинца.
Источник: МИД
Детали: 172 гражданина Украины проходят лечение за рубежом, 19 украинцев выздоровели и 6 умерли от COVID-19 за рубежом.
Украинские граждане лечатся в Италии, (121 человек), Греции (22), Австрии (3) и в других странах.
Дословно: "15369 граждан Украины обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины в рамках системы "Захист".
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Напомним:
- По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 10 апреля в Украине подтверждены 2203 случаев COVID-19.
- В мире с 1 681 964 случая заболевания 374 509 лица выздоровели и 102 026 умерло от осложнений, вызванных болезнью.