В МИД рассказали, сколько украинцев умерло от коронавируса
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Суббота, 11 апреля 2020, 01:18
6 украинцев за рубежом умерли от COVID-19, получают лечение - 172 украинца.
Источник: МИД
Детали: 172 гражданина Украины проходят лечение за рубежом, 19 украинцев выздоровели и 6 умерли от COVID-19 за рубежом.
Украинские граждане лечатся в Италии, (121 человек), Греции (22), Австрии (3) и в других странах.
Дословно: "15369 граждан Украины обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины в рамках системы" Защита".
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