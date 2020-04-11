Станом на 1:30 11 квітня в США діагностованих випадків захворювання на коронавірус вже 500 879.

Джерело: Worldometers

Деталі: В США з 500 879 захворілих 18 637 померло, 27 238 людей одужало.

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