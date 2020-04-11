В США вже понад півмільйона заражень

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Субота, 11 квітня 2020, 01:43

Станом на 1:30 11 квітня в США діагностованих випадків захворювання на коронавірус вже 500 879.

Джерело: Worldometers

Деталі: В США з 500 879 захворілих 18 637 померло, 27 238 людей одужало.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • У світі з 1 681 964 випадків захворювання 374 509 осіб одужала та 102 026 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00  10 квітня в Україні підтверджено 2203 випадків COVID-19.

Теми: коронавірус США


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