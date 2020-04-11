В США вже понад півмільйона заражень
Станом на 1:30 11 квітня в США діагностованих випадків захворювання на коронавірус вже 500 879.
Джерело: Worldometers
Деталі: В США з 500 879 захворілих 18 637 померло, 27 238 людей одужало.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- У світі з 1 681 964 випадків захворювання 374 509 осіб одужала та 102 026 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
- За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00 10 квітня в Україні підтверджено 2203 випадків COVID-19.