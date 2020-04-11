По состоянию на 1:30 11 апреля в США диагностированных случаев заболевания коронавирусом уже 500 879.

Источник: Worldometers

Детали: В США с 500 879 заболевших 18 637 умерло, 27238 человек выздоровели.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: