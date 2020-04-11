В США уже более полумиллиона заражений

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Суббота, 11 апреля 2020, 01:43

По состоянию на 1:30 11 апреля в США диагностированных случаев заболевания коронавирусом уже 500 879.

Источник: Worldometers

Детали: В США с 500 879 заболевших 18 637 умерло, 27238 человек выздоровели.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 10 апреля в Украине подтверждены 2203 случаев COVID-19.
  • В мире с 1 681 964 случая заболевания 374 509 лица выздоровели и 102 026 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: коронавирус США


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