Коронавирус: в США уже более полумиллиона заражений
Суббота, 11 апреля 2020, 01:43
По состоянию на 1:30 11 апреля в США диагностированных случаев заболевания коронавирусом уже 500 879.
Источник: Worldometers
Детали: В США с 500 879 заболевших 18 637 умерло, 27238 человек выздоровели.
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Напомним:
- По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 10 апреля в Украине подтверждены 2203 случаев COVID-19.
- В мире с 1 681 964 случая заболевания 374 509 лица выздоровели и 102 026 умерло от осложнений, вызванных болезнью.