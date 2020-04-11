У Туреччині ввели комендантську годину
Субота, 11 квітня 2020, 03:00
Туреччина оголосила про введення 48-годинної комендантської години.
Джерело: МВС Туреччини, повідомляє Anadolu
Деталі: Заборона на вихід з дому буде діяти з 00:00 годин 11 квітня до 00:00 годин 13 квітня.
Обмеження почали діяти в 31 провінції, включно з містом Анкара та Стамбул.
Нагадаємо:
- В Туреччині станом на 11 квітня зафіксовано 48 029 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 1006 випадків - летальні. 2423 особи одужали.
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