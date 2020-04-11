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У Туреччині ввели комендантську годину

Субота, 11 квітня 2020, 03:00
У Туреччині ввели комендантську годину

Туреччина оголосила про введення 48-годинної комендантської години.

Джерело: МВС Туреччини, повідомляє Anadolu

Деталі: Заборона на вихід з дому буде діяти з 00:00 годин 11 квітня до 00:00 годин 13 квітня.

Обмеження почали діяти в 31 провінції, включно з містом Анкара та Стамбул.

Нагадаємо: 

  • В Туреччині станом на 11 квітня зафіксовано 48 029  випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 1006 випадків - летальні. 2423 особи одужали.

Знати більше: 

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"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусТуреччина
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