У Туреччині ввели комендантську годину

Туреччина оголосила про введення 48-годинної комендантської години.

Джерело: МВС Туреччини, повідомляє Anadolu

Деталі: Заборона на вихід з дому буде діяти з 00:00 годин 11 квітня до 00:00 годин 13 квітня.

Обмеження почали діяти в 31 провінції, включно з містом Анкара та Стамбул.

Нагадаємо:

В Туреччині станом на 11 квітня зафіксовано 48 029 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 1006 випадків - летальні. 2423 особи одужали.

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