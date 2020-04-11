В Турции ввели комендантский час

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Суббота, 11 апреля 2020, 03:00

Турция объявила о введении 48-часовой комендантский час.

Источник: МВД Турции, сообщает Anadolu

Детали: Запрет на выход из дома будет действовать с 00:00 часов 11 апреля по 00:00 часов 13 апреля.

Ограничения начали действовать в 31 провинции, включая город Анкара и Стамбул.

Напомним:

  • В Турции по состоянию на 11 апреля зафиксировано 48 029 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 1006 случаев - летальные. 2423 человека выздоровели.

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Темы: коронавирус Турция


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