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Кількість заражень COVID-19 знов продовжила зростати

Субота, 11 квітня 2020, 04:06
Кількість заражень COVID-19 знов продовжила зростати

За минулу добу у світі діагностували 96 400 випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: 10 квітня у світі діагностували 96 400 заражень COVID-19.

Зокрема, у США 33 752, Великій Британії 8861, Франції 7120, Іспанії 5051, Туреччині 4747 нових випадків захворювання на коронавірус

Що було раніше: пандемія коронавірусу прискорюється з експоненціальною швидкістю — ВООЗ

 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • У світі з 1 681 964 випадків захворювання 374 509 осіб одужала та 102 026 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00  10 квітня в Україні підтверджено 2203 випадків COVID-19.

Теми: коронавірусСША
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