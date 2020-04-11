Кількість заражень COVID-19 знов продовжила зростати

За минулу добу у світі діагностували 96 400 випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: 10 квітня у світі діагностували 96 400 заражень COVID-19.

Зокрема, у США 33 752, Великій Британії 8861, Франції 7120, Іспанії 5051, Туреччині 4747 нових випадків захворювання на коронавірус

Що було раніше: пандемія коронавірусу прискорюється з експоненціальною швидкістю — ВООЗ

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