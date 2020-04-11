Кількість заражень COVID-19 знов продовжила зростати
Субота, 11 квітня 2020, 04:06
За минулу добу у світі діагностували 96 400 випадків захворювання на коронавірус.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: 10 квітня у світі діагностували 96 400 заражень COVID-19.
Зокрема, у США 33 752, Великій Британії 8861, Франції 7120, Іспанії 5051, Туреччині 4747 нових випадків захворювання на коронавірус
Що було раніше: пандемія коронавірусу прискорюється з експоненціальною швидкістю — ВООЗ
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- У світі з 1 681 964 випадків захворювання 374 509 осіб одужала та 102 026 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
- За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00 10 квітня в Україні підтверджено 2203 випадків COVID-19.