Количество заражений COVID-19 вновь продолжила расти

За минувшие сутки в мире диагностировали 96 400 случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: 10 апреля в мире диагностировали 96 400 заражений COVID-19.

В частности, в США 33752, Великобритании 8861, Франции 7120, Испании 5051, Турции 4747 новых случаев заболевания коронавирус.

Что было раньше: пандемия коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью - ВОЗ

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Напомним: