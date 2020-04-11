Количество заражений COVID-19 вновь продолжила расти

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Суббота, 11 апреля 2020, 04:06

За минувшие сутки в мире диагностировали 96 400 случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: 10 апреля в мире диагностировали 96 400 заражений COVID-19.

В частности, в США 33752, Великобритании 8861, Франции 7120, Испании 5051, Турции 4747 новых случаев заболевания коронавирус.

 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 10 апреля в Украине подтверждены 2203 случаев COVID-19.
  • В мире с 1 681 964 случая заболевания 374 509 лица выздоровели и 102 026 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: коронавирус США


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