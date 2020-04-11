МВС про комендантську годину: вранці буде офіційна заява
Субота, 11 квітня 2020, 05:00
Комендантську годину можуть запровадити в західних областях України, аби запобігти поширенню коронавірусу.
Джерело: радник міністра МВС Юрій Тандіт в етері hromadske
Пряма мова: "Обмеження будемо ухвалювати. Думаю, вранці буде офіційна заява Нацполіції. І по західних регіонах, де оголошується комендантська година, також буде відповідна заява".
Деталі: За його словами, пропозиції ввести комендантську годину нині є на Закарпатті, частково у Львівській, Волинській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Повний перелік областей у МВС обіцяють оприлюднити згодом. Тандіт зазначив, що "ситуація змінюється".
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Нагадаємо:
- У світі з 1 681 964 випадків захворювання 374 509 осіб одужала та 102 026 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
- За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00 10 квітня в Україні підтверджено 2203 випадків COVID-19.