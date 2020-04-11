МВС про комендантську годину: вранці буде офіційна заява

Комендантську годину можуть запровадити в західних областях України, аби запобігти поширенню коронавірусу.

Джерело: радник міністра МВС Юрій Тандіт в етері hromadske

Пряма мова: "Обмеження будемо ухвалювати. Думаю, вранці буде офіційна заява Нацполіції. І по західних регіонах, де оголошується комендантська година, також буде відповідна заява".

Деталі: За його словами, пропозиції ввести комендантську годину нині є на Закарпатті, частково у Львівській, Волинській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Повний перелік областей у МВС обіцяють оприлюднити згодом. Тандіт зазначив, що "ситуація змінюється".

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