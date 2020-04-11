МВД о комендантском часе: утром будет официальное заявление

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Суббота, 11 апреля 2020, 05:00

Комендантский час могут ввести в западных областях Украины, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Источник: советник министра МВД Юрий Тандит в эфире hromadske

Прямая речь: "Ограничение будем принимать. Думаю, утром будет официальное заявление Нацполиции. И в западных регионах, где объявляется комендантский час, также будет соответствующее заявление ".

Детали: По его словам, предложения ввести комендантский час в настоящее время является в Закарпатье, частично во Львовской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях. Полный перечень областей в МВД обещают обнародовать позже. Тандит отметил, что "ситуация меняется".

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Напомним:

  • По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 10 апреля в Украине подтверждены 2203 случаев COVID-19.
  • В мире с 1 681 964 случая заболевания 374 509 лица выздоровели и 102 026 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: коронавирус МВД карантин эпидемия


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