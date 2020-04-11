МВД о комендантском часе: утром будет официальное заявление

Комендантский час могут ввести в западных областях Украины, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Источник: советник министра МВД Юрий Тандит в эфире hromadske

Прямая речь: "Ограничение будем принимать. Думаю, утром будет официальное заявление Нацполиции. И в западных регионах, где объявляется комендантский час, также будет соответствующее заявление ".

Детали: По его словам, предложения ввести комендантский час в настоящее время является в Закарпатье, частично во Львовской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях. Полный перечень областей в МВД обещают обнародовать позже. Тандит отметил, что "ситуация меняется".

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