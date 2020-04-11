У Харкові швидка потрапила у ДТП: троє загиблих

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Субота, 11 квітня 2020, 06:07

10 квітня, в Харкові внаслідок зіткнення легкового автомобіля і швидкої допомоги загинули троє людей, ще чотирьох госпіталізовано.

Джерело: поліція 

Дослівно: "ДТП сталася 10 квітня близько 22:00 поблизу 5-го кілометру кільцевої дороги у місті Харкові.

В результаті аварії водій та 33-річний пасажир автомобіля "Daewoo Sens", а також 55-річний водій швидкої загинули на місці події. Крім того, 33-річний пацієнт, два санітари 48 та 38 років а також 40-річний фельдшер, які перебували в кареті швидої, із різними травмами доставлені до медичного закладу.

Вирішується питання щодо кваліфікації даної події за Кримінальним кодексом України".

 
 

Теми: Харків поліція


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