Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Харкові швидка потрапила у ДТП: троє загиблих

Субота, 11 квітня 2020, 06:07
У Харкові швидка потрапила у ДТП: троє загиблих

10 квітня, в Харкові внаслідок зіткнення легкового автомобіля і швидкої допомоги загинули троє людей, ще чотирьох госпіталізовано.

Джерело: поліція 

Дослівно: "ДТП сталася 10 квітня близько 22:00 поблизу 5-го кілометру кільцевої дороги у місті Харкові.

В результаті аварії водій та 33-річний пасажир автомобіля "Daewoo Sens", а також 55-річний водій швидкої загинули на місці події. Крім того, 33-річний пацієнт, два санітари 48 та 38 років а також 40-річний фельдшер, які перебували в кареті швидої, із різними травмами доставлені до медичного закладу.

Вирішується питання щодо кваліфікації даної події за Кримінальним кодексом України".

 
 

Теми: Харківполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд

Усі новини...
Харків
Втеча з Харкова чи виконання наказу? Деталі про справу ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна, якого підозрюють у держзраді
Росіяни знову атакували Харків
В Офісі генпрокурора уточнили наслідки удару по Харкову: 1 загиблий, 3 поранених
Останні новини
11:33
В іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
Усі новини...
Реклама: