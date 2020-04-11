В Харькове скорая попала в ДТП: трое погибших

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Суббота, 11 апреля 2020, 06:07

10 апреля, в Харькове в результате столкновения легкового автомобиля и скорой помощи погибли три человека, еще четверо госпитализированы.

Источник: полиция

Дословно: "ДТП произошла 10 апреля около 22:00 вблизи 5-го километра кольцевой дороги в городе Харькове.

В результате аварии водитель и 33-летний пассажир автомобиля "Daewoo Sens", а также 55-летний водитель скорой погибли на месте происшествия. Кроме того, 33-летний пациент, два санитара 48 и 38 лет, а также 40-летний фельдшер, которые находились в карете Скор, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины".

 
 

Темы: Харьков полиция


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