ДСНС попереджає про заморозки по Києву та області

1609 переглядів
Субота, 11 квітня 2020, 08:38

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов по Києву та Київській області.

Джерело: сайт ДСНС

Дослівно: "По Києву вночі 11 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-2° (І рівень небезпечності – жовтий), вночі 12 квітня очікуються сильні заморозки (на поверхні ґрунту та у повітрі) 0-2°(ІI рівень небезпечності – помаранчевий).

По області вночі 11 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5° (І рівень небезпечності – жовтий), вночі 12 квітня очікуються сильні заморозки 0-5°(ІI рівень небезпечності – помаранчевий)".

Деталі: ДСНС також попереджає про пожежну небезпеку по Україні.

Дослівно: "За даними Укргідрометцентру, 12-13 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, на решті території України переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека.

12-13 квітня по м. Києву та Київській області переважатиме висока (4 класу), в Чорнобилі надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека".

Українська правда
Теми: ДСНС погода Київська область пожежа


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Чернігівщині величезна лісова пожежа, задіяли літаки 10 квітня 2020, 11:34
У Чорнобильській зоні досі гасять осередки пожеж 10 квітня 2020, 08:30
Пожежі знищили 18 тисяч гектарів екосистем: Якщо так і далі буде, до зими вигорить вся країна 8 квітня 2020, 12:23
Усі новини
Головні новини
У Туреччині ввели комендантську годину
В Україні понад 330 лікарів заразилися COVID-19 – Степанов
"У травні Україна має йти на роботу" - Шмигаль готується до виходу з карантину
Новини 10 квітня: підозра Чорновол, обмеження на вихідні
Усі новини
опитування

Як родичі та друзі впливають на емоційний стан українців під час карантину

технології

Рекомендації про те, як ефективніше працювати в ZOOM