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ДСНС попереджає про заморозки по Києву та області

Субота, 11 квітня 2020, 08:38
ДСНС попереджає про заморозки по Києву та області

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов по Києву та Київській області.

Джерело: сайт ДСНС

Дослівно: "По Києву вночі 11 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-2° (І рівень небезпечності – жовтий), вночі 12 квітня очікуються сильні заморозки (на поверхні ґрунту та у повітрі) 0-2°(ІI рівень небезпечності – помаранчевий).

По області вночі 11 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5° (І рівень небезпечності – жовтий), вночі 12 квітня очікуються сильні заморозки 0-5°(ІI рівень небезпечності – помаранчевий)".

Деталі: ДСНС також попереджає про пожежну небезпеку по Україні.

Дослівно: "За даними Укргідрометцентру, 12-13 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, на решті території України переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека.

12-13 квітня по м. Києву та Київській області переважатиме висока (4 класу), в Чорнобилі надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека".

Українська правда
Теми: ДСНСпогодаКиївська областьпожежа
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