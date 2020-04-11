ГСЧС предупреждает о заморозках по Киеву и области

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Суббота, 11 апреля 2020, 08:38

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий по Киеву и Киевской области.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "По Киеву ночью 11 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-2° (І уровень опасности – желтый), ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-2° (II уровень опасности – оранжевый).

По области ночью 11 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5° (І уровень опасности – желтый), ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности – оранжевый)".

Детали: ГСЧС также предупреждает о пожарной опасности по Украине.

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, 12-13 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, на остальной территории Украины будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность.

12-13 апреля по г. Киеву и Киевской области будет преобладать высокая (4 класса), в Чернобыле чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность".

Украинская правда
Темы: ГСЧС погода Киевская область пожар


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