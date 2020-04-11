Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус в Україні: за добу виявили 308 випадків

Субота, 11 квітня 2020, 09:31
Коронавірус в Україні: за добу виявили 308 випадків

Станом на ранок суботи в Україні підтверджено 2511 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів) перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнти). За добу було зафіксовано 308 нових випадків".

Деталі: Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 151 випадок (7 одужали);
Волинська обл. — 52 випадки (2 одужали);
Дніпропетровська обл. — 55 випадки (5 одужали);
Донецька обл. — 11 випадків (1 одужав);
Житомирська обл. — 74 випадки;
Закарпатська обл. — 60 випадків (3 одужали);
Запорізька обл. — 64 випадки (8 одужали);
Івано-Франківська область — 274 випадки (12 одужали);
м. Київ — 396 випадків;
Київська обл. — 149 випадків (9 одужали);
Кіровоградська обл. — 106 випадків;
Львівська обл. — 96 випадки (5 одужали);
Луганська обл. — 3 випадки;
Одеська обл. — 51 випадок;
Полтавська обл. — 24 випадки;
Рівненська обл. — 103 випадки (3 одужали);
Сумська обл. — 69 випадків (1 одужав);
Тернопільська обл. — 208 випадків (1 одужав);
Харківська обл. — 8 випадків;
Херсонська обл. — 28 випадків;
Хмельницька обл. — 18 випадків;
Черкаська обл. — 93 випадки (1 одужав);
Чернівецька обл. — 409 випадків (21 одужав);
Чернігівська обл. — 9 випадків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 73 людини, з них 32 чоловіка та 41 жінка. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86,3%).

Станом на ранок 11 квітня 2020 року до Центру громадського здоров'я надійшло 1012 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 9775 повідомлень про підозру на COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірусМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
11:33
В іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
Усі новини...
Реклама: