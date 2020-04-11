Коронавірус в Україні: за добу виявили 308 випадків

Станом на ранок суботи в Україні підтверджено 2511 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів) перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнти). За добу було зафіксовано 308 нових випадків".

Деталі: Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 151 випадок (7 одужали);

Волинська обл. — 52 випадки (2 одужали);

Дніпропетровська обл. — 55 випадки (5 одужали);

Донецька обл. — 11 випадків (1 одужав);

Житомирська обл. — 74 випадки;

Закарпатська обл. — 60 випадків (3 одужали);

Запорізька обл. — 64 випадки (8 одужали);

Івано-Франківська область — 274 випадки (12 одужали);

м. Київ — 396 випадків;

Київська обл. — 149 випадків (9 одужали);

Кіровоградська обл. — 106 випадків;

Львівська обл. — 96 випадки (5 одужали);

Луганська обл. — 3 випадки;

Одеська обл. — 51 випадок;

Полтавська обл. — 24 випадки;

Рівненська обл. — 103 випадки (3 одужали);

Сумська обл. — 69 випадків (1 одужав);

Тернопільська обл. — 208 випадків (1 одужав);

Харківська обл. — 8 випадків;

Херсонська обл. — 28 випадків;

Хмельницька обл. — 18 випадків;

Черкаська обл. — 93 випадки (1 одужав);

Чернівецька обл. — 409 випадків (21 одужав);

Чернігівська обл. — 9 випадків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 73 людини, з них 32 чоловіка та 41 жінка. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86,3%).

Станом на ранок 11 квітня 2020 року до Центру громадського здоров'я надійшло 1012 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 9775 повідомлень про підозру на COVID-19.