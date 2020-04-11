Коронавірус в Україні: за добу виявили 308 випадків

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Субота, 11 квітня 2020, 09:31

Станом на ранок суботи в Україні підтверджено 2511 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів) перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнти). За добу було зафіксовано 308 нових випадків".

Деталі: Наразі випадки коронавірусу виявлено:

Вінницька область — 151 випадок;

Волинська область — 52 випадки;

Дніпропетровська область — 55 випадків;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 74 випадки;

Закарпатська область — 60 випадків;

Запорізька область — 64 випадки;

Івано-Франківська область — 274 випадки;

Кіровоградська область — 106 випадків;

м. Київ — 396 випадків;

Київська область — 149 випадків;

Львівська область — 96 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 0 випадків;

Одеська область — 51 випадок;

Полтавська область — 24 випадки;

Рівненська область — 103 випадки;

Сумська область — 69 випадків;

Тернопільська область — 208 випадків;

Харківська область — 8 випадків;

Херсонська область — 28 випадків;

Хмельницька область — 18 випадків;

Чернівецька область — 409 випадків;

Черкаська область — 93 випадки;

Чернігівська область — 9 випадків.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 11 квітня 2020 року до Центру надійшло 1012 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 9775 повідомлень про підозру на COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірус МОЗ


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