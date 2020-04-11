Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 308 случаев

По состоянию на утро субботы в Украине подтверждено 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Минздрав

Дословно: "По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Количество выздоровевших (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 новых случаев".

Детали: По состоянию на субботу случаи коронавируса выявлены:

Винницкая область - 151 случай (7 выздоровели);

Волынская область - 52 случая (2 выздоровели);

Днепропетровская область - 55 случаев (5 выздоровели);

Донецкая область - 11 случаев (1 выздоровел);

Житомирская область - 74 случая;

Закарпатская область - 60 случаев (3 выздоровели);

Запорожская область - 64 случая (8 выздоровели);

Ивано-Франковская область - 274 случая (12 выздоровели);

Кировоградская область - 106 случаев;

м. Киев - 396 случаев;

Киевская область - 149 случаев (9 выздоровели);

Кировоградская область - 106 случаев;

Львовская область - 96 случаев (5 выздоровели);

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 0 случаев;

Одесская область - 51 случай;

Полтавская область - 24 случая;

Ровенская область - 103 случая (3 выздоровели);

Сумская область - 69 случаев (1 выздоровел);

Тернопольская область - 208 случаев (1 выздоровел);

Харьковская область - 8 случаев;

Херсонская область - 28 случаев;

Хмельницкая область - 18 случаев;

Черновицкая область - 409 случаев (21 выздоровел);

Черкасская область - 93 случая (1 выздоровел);

Черниговская область - 9 случаев.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 73 человека, из них 32 мужчины и 41 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86,3%).

По состоянию на утро 11 апреля в Центр гражданского здоровья поступило 1012 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 9775 сообщений о подозрении на COVID-19.