Неповнолітні українські студенти у Польщі не можуть виходити навіть у магазин

Неповнолітні українські студенти у Польщі, за діючими правилами, не можуть вийти навіть у магазин чи аптеку.

Як повідомляє "Європейська правда", .на цю ситуацію звертає увагу уповноважений з прав людини у Польщі Адам Боднар.

У своєму зверненні до поліції Любліна омбудсмен зазначає, що, за діючими обмеженнями, у Польщі особи віком до 18 років можуть виходити з дому лише у супроводі батьків або інших повнолітніх осіб. Внаслідок цього українські студенти у Польщі, яким ще немає 18, позбавлені можливості вийти навіть за продуктами чи в аптеку, хоча проживають самі.

За його словами, таких студентів у Люблінському воєводстві – 48, більшість із них навчаються у Люблінській політехніці.

"Міський голова Любліна вже звертав увагу очільника поліції на особливість їхнього становища. Поліцейські мають враховувати ці обставини під час виконання своїх обов’язків… Ця ситуація важлива з точки зору дотримання фундаментальних прав і свобод", - наголошує Адам Боднар.

Зазначається, що консульство України у Любліні вже знає про цю ситуацію.

Омбудсмен звертає увагу, що у подібній ситуації опинилися усі неповнолітні особи, які проживають без батьків і не можуть розраховувати на чиюсь допомогу.

Адам Боднар просить очільника поліції Люблінського воєводства доповісти, чи поліцейські останнім часом стикалися з такими проблемами у своїй роботі.

Нагадаємо, 9 квітня уряд Польщі оголосив про продовження карантинних обмежень на всій території країни. Крім того, з 16 квітня у громадських місцях дозволено перебувати тільки у масках.

До 19 квітня триватимуть обмеження щодо церков, торгових центрів, кінотеатрів, театрів та закладів обслуговування. До 26 квітня продовжується закриття шкіл, призупинення міжнародного повітряного та залізничного руху. Закриття кордонів, санітарний прикордонний контроль та обов'язковий карантин для приїжджих зберігається до 3 травня.