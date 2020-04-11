Несовершеннолетние украинские студенты в Польше не могут выходить даже в магазин

Несовершеннолетние украинские студенты в Польше, согласно карантинным ограничениям, не могут выйти даже в магазин или аптеку.

Как сообщает "Европейская правда", на эту ситуацию обращает внимание уполномоченный по правам человека в Польше Адам Боднар.

В своем обращении к полиции Люблина омбудсмен отмечает, что, согласно действующим ограничениям, в Польше лица в возрасте до 18 лет могут выходить из дома только в сопровождении родителей или других совершеннолетних лиц. В результате украинские студенты в Польше, которым еще нет 18, не могут выйти даже за продуктами или в аптеку, хотя живут одни.

По его словам, таких студентов в Люблинском воеводстве – 48, большинство из них учатся в Люблинской политехнике.

"Мэр Люблина уже обращал внимание главы полиции особенность их положения. Полицейские должны учитывать эти обстоятельства при исполнении своих обязанностей ... Эта ситуация важна с точки зрения соблюдения фундаментальных прав и свобод", - отмечает Адам Боднар.

Отмечается, что консульство Украины в Люблине уже знает о ситуации.

Омбудсмен обращает внимание, что в подобной ситуации оказались все несовершеннолетние лица, которые проживают без родителей и не могут рассчитывать на чью-то помощь.

Адам Боднар просит главу полиции Люблинского воеводства сообщить, приходилось ли полицейским в последнее время сталкиваться с такими проблемами в своей работе.

Напомним, 9 апреля правительство Польши объявило о продлении карантина на всей территории страны. Кроме того, с 16 апреля в общественных местах разрешено находиться только в масках.

До 19 апреля будут продолжаться ограничения в отношении церквей, торговых центров, кинотеатров, театров и учреждений обслуживания. До 26 апреля продолжается закрытие школ, приостановление международного воздушного и железнодорожного движения. Закрытие границ, санитарный пограничный контроль и обязательный карантин для приезжих сохраняется до 3 мая.

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