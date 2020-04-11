Несовершеннолетние украинские студенты в Польше не могут выходить даже в магазин

2912 просмотров
Суббота, 11 апреля 2020, 10:29

Несовершеннолетние украинские студенты в Польше, согласно карантинным ограничениям, не могут выйти даже в магазин или аптеку.

Как сообщает "Европейская правда", на эту ситуацию обращает внимание уполномоченный по правам человека в Польше Адам Боднар.

В своем обращении к полиции Люблина омбудсмен отмечает, что, согласно действующим ограничениям, в Польше лица в возрасте до 18 лет могут выходить из дома только в сопровождении родителей или других совершеннолетних лиц. В результате украинские студенты в Польше, которым еще нет 18, не могут выйти даже за продуктами или в аптеку, хотя живут одни.

По его словам, таких студентов в Люблинском воеводстве – 48, большинство из них учатся в Люблинской политехнике.

"Мэр Люблина уже обращал внимание главы полиции особенность их положения. Полицейские должны учитывать эти обстоятельства при исполнении своих обязанностей ... Эта ситуация важна с точки зрения соблюдения фундаментальных прав и свобод", - отмечает Адам Боднар.

Отмечается, что консульство Украины в Люблине уже знает о ситуации.

Омбудсмен обращает внимание, что в подобной ситуации оказались все несовершеннолетние лица, которые проживают без родителей и не могут рассчитывать на чью-то помощь.

Адам Боднар просит главу полиции Люблинского воеводства сообщить, приходилось ли полицейским в последнее время сталкиваться с такими проблемами в своей работе.

Напомним, 9 апреля правительство Польши объявило о продлении карантина на всей территории страны. Кроме того, с 16 апреля в общественных местах разрешено находиться только в масках.

До 19 апреля будут продолжаться ограничения в отношении церквей, торговых центров, кинотеатров, театров и учреждений обслуживания. До 26 апреля продолжается закрытие школ, приостановление международного воздушного и железнодорожного движения. Закрытие границ, санитарный пограничный контроль и обязательный карантин для приезжих сохраняется до 3 мая.

Читайте также: Долго, медленно и не везде: как и когда Европа планирует выходить с карантина

Темы: Польша коронавирус карантин


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Варшаве призывают людей не ехать смотреть на украинский самолет с гуманитаркой 10 апреля 2020, 22:04
Польша продлила карантин и ввела масочный режим 9 апреля 2020, 15:50
Во время карантина из Польши выехали 143 тысячи украинцев 9 апреля 2020, 15:20
Все новости
Главные новости
За сутки в Киеве 48 случаев коронавируса, из них 5 – у медиков
Николаевщина теперь тоже с коронавирусом: зафиксировано 2 случая
Комендантский час возможен только при чрезвычайном положении – полиция
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 308 случаев
Все новости
Лайфхаки

Как приготовить вкусный кофе дома: 6 рецептов и профессиональные секреты от барист

коронавирус

Как носить маски правильно и безопасно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів