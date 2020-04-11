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Коронавірус у США: за добу більше 2000 загиблих

Субота, 11 квітня 2020, 11:13
Коронавірус у США: за добу більше 2000 загиблих

За останні 24 години у США від коронавірусу померли більше 2 тисяч осіб. Це найбільша у світі кількість загиблих від епідемії протягом однієї доби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

За даними Університету Джона Хопкінса, за останні 24 години від Covid-19 у США померли 2018 осіб. Загальна кількість загиблих зросла до 18 777. Найбільше смертей – понад 5800 – зареєстровані безпосередньо у Нью-Йорку.

Кількість підтверджених заражень в країні перевищила півмільйона – 501 609 випадків з початку епідемії. Таким чином, США вже більш ніж на 400 000 випадків випередили Італію та Іспанію, які донедавна були епіцентрами епідемії у Європі.

З початку епідемії у США одужали вже 29 191 хворих.

Експерти робочої групи при Білому домі, яких цитує ВВС, зазначають, що розповсюдження епідемії вже сповільнюється, але країна ще не досягла піку.

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що внаслідок епідемії в країні загине все ж менше людей, ніж прогнозовані 100 тисяч.

Нагадаємо, наприкінці березня головний експерт уряду США з інфекційних захворювань Ентоні Фочі висловлював припущення, що у США від коронавірусу може загинути понад 100 тисяч осіб, а захворіють – кілька мільйонів.

Теми: коронавірусСША
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