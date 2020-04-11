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Коронавирус в США: за сутки более 2000 погибших

Суббота, 11 апреля 2020, 11:13
Коронавирус в США: за сутки более 2000 погибших

За последние 24 часа в США от коронавируса умерли более 2 тысяч человек – рекордное в мире количество погибших от эпидемии в одной стране за одни сутки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

По данным Университета Джона Хопкинса, за последние 24 часа от Covid-19 в США умерли 2018 человек. Общее количество погибших возросло до 18 777. Больше всего смертей – более 5800 – зарегистрированы в Нью-Йорке.

Число подтвержденных заражений в стране превысило полмиллиона – 501 609 случаев с начала эпидемии. Таким образом, США уже более чем на 400 000 случаев опередили Италию и Испанию, которые до недавнего времени были эпицентрами эпидемии в Европе.

С начала эпидемии в США выздоровели уже 29 191 больных.

Эксперты рабочей группы при Белом доме, которых цитирует ВВС, отмечают, что распространение эпидемии уже замедляется, но страна еще не достигла пика.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что в результате эпидемии в стране погибнет все же меньше людей, чем прогнозируемые 100 тысяч.

Напомним, в конце марта главный эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям Энтони Фочи высказывал предположение, что в США от коронавируса может погибнуть более 100 тысяч человек, а заболеют – несколько миллионов.

Темы: коронавирусСША
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