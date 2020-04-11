Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Перша поїздка за карантин: Зеленський приїхав на Донеччину

Субота, 11 квітня 2020, 11:54
Перша поїздка за карантин: Зеленський приїхав на Донеччину

Президент Володимир Зеленський ознайомився з роботою наметового містечка для інфекційних хворих на коронавірусну хворобу 66 Військово-мобільного госпіталю на Донеччині.

Джерело: Офіс президента

Як видно з опублікованого відео, президенту доповідають, що на даний час у госпіталі перебуває 33 лікарі, з них 10 людей хірургічного профілю і 23 – терапевтичного.

Госпіталь функціонує з лютого 2015 року. За цей період в ньому проліковано більше 40 тисяч військовослужбовців.

Представники госпіталю повідомляють, що у зв'язку з оголошенням в країні карантину розгорнуте інфекційне відділення в наметовому містечку, також розгорнуті всі діагностичні кабінеті, щоб надавати медичну допомогу пораненим і травмованим, які можуть бути інфіковані коронавірусом.

На території також є пересувна лабораторія, яка може робити 20 досліджень ПЛР на день.

Пізніше Офіс президента також повідомив, що в ході робочої поїздки до Донецької та Запорізької областей Зеленський також ознайомиться з оперативною обстановкою на одній з ділянок розведення сил і засобів.

Крім того, він обговорить створення об’єктів військової інфраструктури військово-морської бази "Схід" ВМС Збройних сил України.

Українська правда
Теми: ЗеленськийкоронавірусДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд

Усі новини...
Зеленський
На саміті НАТО Литва виділила Зеленському 15-річне, але безпечне авто
Зеленський: Від глобальної підтримки прямо залежить швидкість завершення війни
Зеленський закликав Корею приєднатися до декларації G7 щодо України
Останні новини
11:33
В іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
Усі новини...
Реклама: