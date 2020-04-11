Зеленський на Донеччині перевірив наметове містечко для хворих на COVID-19

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Субота, 11 квітня 2020, 11:54

Президент Володимир Зеленський ознайомився з роботою наметового містечка для інфекційних хворих на коронавірусну хворобу 66 Військово-мобільного госпіталю на Донеччині.

Джерело: Офіс президента

Як видно з опублікованого відео, президенту доповідають, що на даний час у госпіталі перебуває 33 лікарі, з них 10 людей хірургічного профілю і 23 – терапевтичного.

Госпіталь функціонує з лютого 2015 року. За цей період в ньому проліковано більше 40 тисяч військовослужбовців.

Представники госпіталю повідомляють, що у зв'язку з оголошенням в країні карантину розгорнуте інфекційне відділення в наметовому містечку, також розгорнуті всі діагностичні кабінеті, щоб надавати медичну допомогу пораненим і травмованим, які можуть бути інфіковані коронавірусом.

На території також є пересувна лабораторія, яка може робити 20 досліджень ПЛР на день.

Українська правда
Теми: Зеленський коронавірус Донецька область


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