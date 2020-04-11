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Первая поездка за карантин: Зеленский приехал в Донецкую область

Суббота, 11 апреля 2020, 11:54
Первая поездка за карантин: Зеленский приехал в Донецкую область

Президент Владимир Зеленский ознакомился с работой палаточного городка для инфекционных больных коронавирусной болезнью 66 Военно-мобильного госпиталя в Донецкой области.

Источник: Офис президента

Как видно из опубликованного видео, президенту докладывают, что в настоящее время в госпитале находятся 33 врача, из них 10 человек хирургического профиля и 23 – терапевтического.

Госпиталь функционирует с февраля 2015 года. За этот период в нем пролечено более 40 тысяч военнослужащих.

Представители госпиталя сообщают, что в связи с объявлением в стране карантина развернуто инфекционное отделение в палаточном городке, также развернуты все диагностические кабинеты, чтобы оказывать медицинскую помощь раненым и травмированным, которые могут быть инфицированы коронавирусом.

На территории также есть передвижная лаборатория, которая может делать 20 исследований ПЦР в день.

Позже Офис президента также сообщил, что в ходе рабочей поездки в Донецкую и Запорожскую области Зеленский также ознакомится с оперативной обстановкой на одном из участков разведения сил и средств.

Кроме того, он обсудит создание объектов военной инфраструктуры военно-морской базы "Восток" ВМС Вооруженных сил Украины.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийкоронавирусДонецкая область
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