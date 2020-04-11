Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Apple і Google працюють над технологією відстеження контактів з інфікованими

Субота, 11 квітня 2020, 12:39
Apple і Google працюють над технологією відстеження контактів з інфікованими

Компанії Apple та Google розпочали спільну роботу над технологією, яка дозволить користувачам відстежувати можливі контакти з хворими на COVID-19.

Джерело: пресслужба Google, Економічна правда

Дослівно: "Google та Apple заявляють про спільні зусилля, щоб зробити можливим використання технології Bluetooth для допомоги урядам та медичним установам у зменшенні розповсюдження вірусу".

Деталі: Повідомляється, дві компанії працюють над комплексним рішенням для сприяння відстеженню контактів, при цьому приватність користувачів буде захищено.

Рішення буде впроваджуватися у два етапи. Так, у травні обидві компанії забезпечать взаємодію між пристроями Android та iOS, що використовують додатки органів охорони здоров'я.

Крім того, найближчі місяці Apple і Google працюватимуть над тим, щоб розробити більш широку платформу відстеження контактів на основі Bluetooth.

Водночас, як повідомляє "Економічна правда" з посиланням на The Verge, на відміну від GPS, додаток не буде відслідковувати фізичне місце розташування людей. Він буде приймати сигнали сусідніх телефонів з 5-хвилинними інтервалами і зберігати зв'язки між ними у базі даних.

Якщо одна людина заразилась коронавірусом, вона може повідомити про це у додатку і програма сповістить інших людей, чиї телефони перебували на близькій відстані у попередні дні.

Українська правда
Теми: технологіїкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд

Усі новини...
технології
В Україні став доступним чатбот Bard від Google на основі штучного інтелекту
Маск запустив стартап з розробки штучного інтелекту xAI, щоб конкурувати з OpenAI
Geely та Renault запускають спільне виробництво двигунів та гібридних технологій
Останні новини
11:33
В іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
Усі новини...
Реклама: