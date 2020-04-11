Apple і Google працюють над технологією відстеження контактів з інфікованими

Компанії Apple та Google розпочали спільну роботу над технологією, яка дозволить користувачам відстежувати можливі контакти з хворими на COVID-19.

Джерело: пресслужба Google, Економічна правда

Дослівно: "Google та Apple заявляють про спільні зусилля, щоб зробити можливим використання технології Bluetooth для допомоги урядам та медичним установам у зменшенні розповсюдження вірусу".

Деталі: Повідомляється, дві компанії працюють над комплексним рішенням для сприяння відстеженню контактів, при цьому приватність користувачів буде захищено.

Рішення буде впроваджуватися у два етапи. Так, у травні обидві компанії забезпечать взаємодію між пристроями Android та iOS, що використовують додатки органів охорони здоров'я.

Крім того, найближчі місяці Apple і Google працюватимуть над тим, щоб розробити більш широку платформу відстеження контактів на основі Bluetooth.

Водночас, як повідомляє "Економічна правда" з посиланням на The Verge, на відміну від GPS, додаток не буде відслідковувати фізичне місце розташування людей. Він буде приймати сигнали сусідніх телефонів з 5-хвилинними інтервалами і зберігати зв'язки між ними у базі даних.

Якщо одна людина заразилась коронавірусом, вона може повідомити про це у додатку і програма сповістить інших людей, чиї телефони перебували на близькій відстані у попередні дні.